Американська модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала образом в практично непомітному "золотому" бікіні

Брюнетка з запам'ятовується зовнішністю прославилася в Instagram після того, як почала публікувати на своїй сторінці фото, зроблені для реклами білизни різних брендів. Кілька Ебі займається рекламою одягу для дому і вже без збентеження показує образи на камеру. Вона також знімається для чоловічих журналів і дає інтерв'ю різним виданням.

На фан-акаунтах Ретчфорд з'являються також кращі фото з дівчиною, які були зняті за останній час. У мереживах, сіточці, в панчохах або з підв'язками – в будь-якому образі вона виглядає дуже стильно. Також Ебі не показує себе повністю роздягненою і намагається уникнути зайвої відвертості.

Тому фото, на якому Ебі позувала в золотистому білизна з маленькими квіточками і сіточкою залучили безліч фанатів. Модель не змогла приховати головного і при цьому не показала тіло повністю без одягу.

"Найкрасивіша жінка на світі! Ти завжди виглядаєш такою чуттєвою і елегантною !!; я одержимий тобою; ідеальна жінка; романтикою пахне🌹 🌹; спасибі за розкіш🌺 🌺; красива; хороша як не крути🔥; любов💝; менше нахил голови; у неї дорогі Черешеньки; що, якщо я хочу прокоментувати вище?; Найкрасивіша дівчина на світі🤩 🔥 🔥».

Раніше ми писали, що дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності і сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.

На фан-акаунтах активно підтримують Ебі, тому також показують її сміливі образи і діляться думкою з приводу побаченого. Наприклад одне з останніх фото, на якому Ретчфорд позує в чорних мереживах і панчохах з підв'язками, чимало порадувало фоловерів.

Через тонку тканину модель змогла прикрити гідності лише частково, що і стало причиною бурхливої реакції в мережі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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