Друзі нині покійної Жанни Фріске не розуміють, чому Дмитро Шепелєв не дозволяє близьким бачитися з сином співачки Платоном

З гучними звинуваченнями на адресу шоумена виступила співачка Анна Семенович, яка виступала з Жанною Фріске в групі "Блестящие".

В ефірі шоу "Емпатія Манучі" зірка розповіла, що батьки Жанни Фріске мають повне право на зустрічі з онуком.

"Ми не знаємо, що відбувається між Дімою і сім'єю Жанни, але факт залишається фактом — у хлопчика є бабуся, дідусь і тітка. Вони мають повне право, втративши дочку, не втрачати онука. Не знаю, хто кому що говорить, бруд не читаю. Але вважаю, що вони мають право проводити час з Платоном. Втратити онука, не брати участь у його вихованні — погано», — підкреслила Ганна Семенович у спілкуванні з журналістом.

Вона також закликала Дмитра Шепелєва забути про ворожнечу з батьками Жанни Фріске, адже це може негативно позначитися на його сині Платоні.

"Приїхати вже до бабусі і дідуся і помиритися заради дитини. Наплювати на свої амбіції, его і почуття. Є хлопчик, який повинен вирости в максимально повноцінній родині. У нього і так трагедія, він росте без матері. У нього прекрасна тітка Наташа. Розумна, добра, щира. Чому вона не може брати на пару днів племінника, водити його в гості, читати казки на ніч... чому одна людина вирішила, що ці люди цього робити не будуть? З якого переляку, вибачте?",- задалася співачка питанням.

За словами Анни Семенович, спочатку Жанна Фріске була щаслива в шлюбі з Дмитром Шепелєвим, але більше вона нічого не знає про їхні стосунки.

"Спочатку вона була щаслива з ним, а потім... не знаю. Шкода мені Діму? А що у нього не так? Він же працює на телебаченні..."- додала співачка в ефірі Youtube-шоу.

Раніше батько Жанни Фріске розповідав, що Дмитро Шепелєв нібито знущався над хворою співачкою і всіляко її ображав.

"Він її ображав ще в Америці і Ризі, де вона лікувалася. Говорив, що ти страшна і будеш нікому не потрібна», - відверто заявляв Володимир у спілкуванні з журналістами.

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