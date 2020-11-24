Українці ризикують втратити зарплати і робочі місця в разі повного локдауну

Як пише Politeka.net, жорсткий карантин через Китайський вірус сильно вдарить по економіці країни і може виявитися критичним для працівників. Експерти передбачили наслідки посилення заходів, їх прогнози передає "РБК-Україна".

У бюджеті на наступний рік заклали курс долара на рівні 29,10 гривні, однак у разі повного локдауну вартість валюти різко зросте.

"Мій прогноз - 29 гривень, максимум 29 з половиною за Долар, а от якщо буде повний локдаун, то ситуація буде значно гіршою", – заявив економіст Олександр Савченко і додав, що в такому випадку американська валюта може подорожчати до 32 гривень.

Через карантин працюючим українцям доведеться туго, адже навесні роботу втратив кожен четвертий. Втім, на думку експерта у сфері працевлаштування Сергія Марченка, другий карантин слабкіше вдарить по ринку, адже підприємства вже оптимізували роботу в умовах обмежень і не буде так масштабно скорочувати співробітників. Він також розповів про інше небезпечне явище на ринку праці - малий і середній бізнес більше не може платити фахівцям високі зарплати, зараз роботодавці шукають людей без роботи, які готові робити те ж саме за менші гроші.

"Хоча уряд і збільшує мінімальну зарплату, але якщо той же уряд вдасться до локдауну, то нам слід очікувати зменшення середньомісячної зарплати в Україні", – заявив експерт з соціальної політики Андрій Павловський.

Фахівці додали, що не варто чекати сильного зростання цін на продукти через карантин, адже люди просто не готові платити більше. Швидше за все, до зими традиційно подорожчає хліб, а вартість овочів залишиться на торішньому рівні. На думку експертів, тарифи на комунальні послуги теж залишаться стабільними.

Раніше в МОЗ заявили, що повний локдаун введуть у разі колапсу медичної системи - він настане, коли в Україні фіксуватимуть 25-30 тисяч хворих за добу. Зараз найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харківській області, всього по країні лікарняні ліжка заповнені на 52%.

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