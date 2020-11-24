Проблемы с пополнением карт через терминалы ПриватБанка продолжаются
О новом вопиющем инциденте рассказал недовольный клиент.
По его словам, он пополнял свою банковскую карту через терминал ПриватБанка на 8 тысяч гривен, но платеж не прошел.
В один момент в магазине выключился свет, из-за чего транзакция прервалась.
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"Когда включился, никакой платеж не прошёл, просто сожрал 8000 гривен. Звонил 3700 и все что я услышал, «ваша заявка подана, ждите от 1 до 14 дней, ждем инкассацию». Ответьте мне, почему вы не можете посмотреть камеру с терминала? Для кого вы их туда ставите?", - задается вопросом недовольный клиент.
Более того мужчина не понимает, почему он должен ждать такой период времени, поскольку банк может насчитать ему проценты за пользование картой.
"Почему я должен ждать 14 дней? Что бы вы потом еще разок успели процент списать за пользование картой? Вообщем уже не первая подобная ситуация с приватом, только решиться вопрос, будем прощаться с вами. Обходите люди этот банк стороной!", - подытожил он в жалобе на портале Минфин.
"Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Обычно инкассация проводится чаще указанных сроков. Мы очень стараемся успеть предоставить ответ в обещанный вам срок", - оперативно ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка.
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