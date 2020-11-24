Деякі пенсіонери можуть отримати свої виплати достроково

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, хто має право отримувати пільгові пенсії. Так, люди, які займалися важкою і шкідливою роботою можуть розраховувати на зазначені виплати, проте існують проблеми.

За словами Лазебної, багато таких підприємств закриваються, а далі отримати документи, які доводять право на пільгову пенсію, дуже складно, пише РБК. В результаті права на дострокові пенсії проблемно реалізувати, адже колишній співробітник не може знайти ні підприємство, ні документів.

Щоб розв'язувати дану проблему, у відомстві пропонують прийняти закон про накопичувальну пенсію, який вже передали на розгляд депутатам.

У документі йдеться про фінансування пільгових пенсій особам, зайнятим на шкідливих роботах, коштом підвищення єдиного внеску від 7% до 15% залежно від шкідливості.

Нагадаємо, з 1 грудня підвищиться мінімальна пенсія на тлі зростання розміру прожиткового мінімуму - до 1769 гривень.

Таким же буде розмір соціальної допомоги для тих, хто досяг пенсійного віку, але не має достатньо стажу для отримання пенсії, і для осіб з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Кабмін прийняв постанову Про внесення змін до Порядку виплати пенсій через поточні рахунки в банках.

За новими правилами, якщо кошти, що надходять на картку, термін дії якої більше року, не витрачаються протягом 12 місяців, то одержувач може піддатися перевірці. Так що ті, хто не витрачає гроші з рахунку, ризикують залишитися без виплат.

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