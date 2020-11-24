Відомий російський комік Гарік Харламов переписав на свою дочку особняк вартістю в 100 мільйонів рублів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, стало відомо, що Харламов і його колишня дружина Христина Асмус вирішили долю маєтка на Рубльовці. Комік переписав його на свою 6-річну дочку Анастасію.

Про подробиці поділу майна між колишньою парою раніше розповів сам Харламов в ефірі програми "Зірки зійшлись". Тоді він казав, що маєток справді знаходиться у розпорядженні колишньої дружини та донькі. Наразі ж російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляють, що Харламов вже переписав нерухомість на 6-річну Анастасію.

Як відомо, Харламов і Асмус почали вирішувати долю особняка вартістю близько 100 млн рублів в листопаді. Журналістам вдалось з'ясувати, що мова йде про будинок площею 410 квадратних метрів. Він знаходиться в закритому селищі поруч з концертним залом "Барвиха Luxury Village", де проходять зйомки Comedy Club. Гуморист купив будинок на свої гроші після народження дочки в 2014 році, а останні кілька років він займався ремонтом.

Харламов і Асмус розповіли про завершення своїх стосунків у червні 2020 року, а остаточно розлучилася зіркова пара в кінці жовтня. При цьому ініціатором розлучення став Харламов, хоча до цього він разом з Асмус заявляв, що бажання розлучитися було спільним. Згідно з рішенням суду, дочка залишилася з матір'ю.

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Асмус на публіці раптово згадала про дочку і розбурхала "дорослим змістом": відео облетіло мережу.