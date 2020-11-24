Известный российский комик Гарик Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью в 100 миллионов рублей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, стало известно, что Харламов и его бывшая жена Кристина Асмус решили судьбу особняка на Рублевке. Комик переписал его на свою 6-летнюю дочь Анастасию.

О подробностях раздела имущества между бывшей парой ранее рассказал сам Харламов в эфире программы "Звезды сошлись". Тогда он говорил, что особняк действительно находится в распоряжении бывшей жены и дочери. Теперь же российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что Харламов уже переписал недвижимость на 6-летнюю Анастасию.

Как известно, Харламов и Асмус начали решать судьбу особняка стоимостью около 100 млн рублей в ноябре. Журналистам удалось выяснить, что речь идет о доме площадью 410 квадратных метров. Он находится в закрытом поселке рядом с концертным залом "Барвиха Luxury Village", где проходят съемки Comedy Club. Юморист купил дом на свои деньги после рождения дочери в 2014 году, а последние несколько лет он занимался ремонтом.

Харламов и Асмус рассказали о завершении своих отношений в июне 2020 года, а окончательно рассталась звездная пара в конце октября. При этом инициатором развода стал Харламов, хотя до этого он вместе с Асмус заявлял, что желание расстаться было общим. Согласно решению суда, дочь осталась с матерью.

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым содержанием": видео облетело сеть.