Клієнт здивований, як співробітники Нової Пошти могли загубити посилку на одному з відділень
Свою скаргу він опублікував на тематичному сайті Otzyvua.
За його словами, посилку відправили ще 18 листопада і система пише, що вона досі знаходиться нібито на сортувальному терміналі.
"Зі мною ніхто не зв'язується, дзвонив 2 рази, нібито шукають, нормальної відповіді немає! Людина, яка чекала посилку від неї відмовилася, якщо її знайдуть, надішлють мені назад, і щоб не платити, я ще повинен писати якесь звернення, питання до керівництва Нової Пошти, чому я взагалі повинен вам дзвонити і що то писати??? Це повністю ваша вина!",- дивується чоловік.
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Він звернув увагу на "космічні тарифи" Нової пошти, яка нібито примудряється навіть губити посилки своїх клієнтів.
Також його прутик в діаметрі не більше 8 мм "зважився" на 10 кг.
"Мало того, що ви берете космічні гроші за доставку, Ви загубили посилку, а я повинен дзвонити, писати, огидний сервіс! Та ще відправив прутик довгою 1м23см, в діаметрі не більше 8мм, який я продаю за 100гр, так пошта порахувала доставку в 122гр і оцінила вагу її в 10кг, хоча фактична маса навіть 500грам не становить!",- емоційно підсумував клієнт у своїй скарзі.
Відзначимо, що співробітники Нової Пошти поки ніяк не відреагували на гучні звинувачення.
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