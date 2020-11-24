Відома українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками на "Танцях з зірками"

Зірка поділилася новим фото з шоу у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Леся відвідала ефір танцювальної передачі минулої неділі. Вона приголомшила глядачів своїм незабутнім образом балерини в чорному і з "лисиною" на голові. На новому фото Нікітюк показала ще одну частину свого образу.

Так, ведуча сфотографувала свої ніжки, закинувши їх на стіл перед собою. Для виходу вона вибрала чорні туфлі а-ля пуанти, перев'язавши ноги відповідними стрічками. Завдяки вдалому ракурсу ноги Лесі виглядають дуже спокусливо.

Шанувальники ведучої не змогли пройти повз такого кадру.

"Які ноги! Волочкова може позаздрити", "Боже! Лесєчка! Які ног...туфлі! Матір Божа!", "Ці шикарні ноги навіть бляха на туфлях не зіпсувала", "твої ноги - це звичайно вогонь", "Ох ці ноги..... Мрія для багатьох", "Волочкова зі своїми ногами відпочиває", "це безкультурщина повна", "Леся, де купили такі шикарні ноги? поділіться брендом", "слід вже заснувати конкурс "Міс довгі ноги України" спеціально для Вас Леся. І щоб незмінною засновницею були ви. (Ноги від вух це ваш тепер коник а не Лебідь)", "батя телик так само дивиться", - пишуть люди.

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