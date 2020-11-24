Известная украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась идеальными ножками на «Танцях з зірками»

Звезда поделилась новым фото с шоу в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Леся посетила эфир танцевальной передачи в прошедшее воскресенье. Она огорошила зрителей своим запоминающимся образом балерины в черном и с «лысиной» на голове. На новом фото Никитюк показала еще одну часть своего образа.

Так, ведущая сфотографировала свои ножки, закинув их на стол перед собой. Для выхода она выбрала черные туфли а-ля пуанты, перевязав ноги соответствующими лентами. Благодаря удачному ракурсу ноги Леси выглядят очень соблазнительно.

Поклонники ведущей не смогли пройти мимо такого кадра.

«Какие ноги! Волочкова может позавидовать», «Боже! Лесечка! Какие ног…туфли! Матерь Божья!», «Эти шикарные ноги даже бляха на туфлях не испортила», «Твои ноги - это конечно огонь», «Ох эти ноги..... Мечта для многих», «Волочкова со своими ногами отдыхает», «Это бескультурщина полная», «Леся, где купили такие шикарные ноги? поделитесь брендом», «Следует уже учредить конкурс "Мисс длинные ноги Украины" специально для Вас Леся. И чтоб неизменной учредительницей были Вы. (Ноги от ушей это Ваш теперь конек а не лебедь)», «батя телик так же смотрит», - пишут люди.

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