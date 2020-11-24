Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна, якій приписували роман з Костянтином Меладзе, вразила видом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, розкута дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" гарячі кадри, для яких роздяглася на камеру. Вона одягла сіру блузку, яку повністю розстебнула і приспустила, похвалившись стрункою фігурою.

На одному зі знімків Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець) позує, зігнувшись в колінах і погладжуючи себе по стегну, перше, що кидається в очі - червоний купальник з чорними смужками. Співачка одягла бейсболку з котячими вухами і чорні окуляри, надавши собі загадковості. На іншому фото красуня підняла одну ногу в сорочці, зав'язаній вузлом на грудях. "Дорослі фотосесії тривають", - заявила вона в соцмережі.

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на відверту витівку Єви Бушміної, багато розкритикували її в коментарях:

"Краще б ви співали"; " така красива була. Тепер як лякало"; " скільки спорту теле✨ 👍 🔥"; " відвал всього🔥"; " взагалі нічого не їж?"; "Що з вами стало, де та сексі дівчинка, красива, пристрасна. Вибачте"; " Хелло Кітті версія 18+".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єва Бушміна була коханкою Костянтина Меладзе, коли перебувала в "ВІА Грі". З чуток, продюсер допоміг Єві не вилетіти з" Фабрики Зірок-3 " і поклав око на молоду виконавицю, яка сіла йому на коліна в прямому ефірі популярного шоу. Тому ніхто не здивувався, коли Бушміна замінила пішла з групи Тетяну Котову. Крім того, Єві підозрювали в любовних відносинах з Настею Каменських. Сама екс-учасниця "ВІА Гри" пояснює поцілунки з колегою давньою дружбою.

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