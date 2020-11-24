В Україні можуть з'явитись нові правила стягнення боргів з клієнтів фінустанов
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Так, Нацбанк розробляє законодавчі зміни, які введуть цивілізовані правила при стягненні боргів з клієнтів фінансових установ.
За погрози і шантаж з боку колеторів планується ввести покарання у вигляді багатотисячних штрафів.
Як зазначили у регуляторі, на сьогоднішній день інструменти з "вибивання боргів", до яких можна віднести SMS-повідомлення з погрозами, цілодобові дзвінки та шантаж, нагадують "похмуре середньовіччя".
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Щоб припинити таку практику, Нацбанк разом з нардепами і омбудсменом розробили законодавчі зміни, які обмежать вседозволеність і встановлять цивілізовані правила гри для колекторів.
Якщо законопроєкт №4241 набуде чинності, компанії зможуть займатися колекторською діяльністю тільки після внесення їх до відповідного реєстру. Банкам і фінансовим компаніям заборонять залучати колекторів, які не включені до відповідного реєстру.
Перевіркою колекторських компаній, їхніх власників та керівників займеться НБУ. Про нелегальних колекторів регулятор буде повідомляти в поліцію.
"Якщо колектор порушуватиме вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів (50−100 тис. грн) до виключення з Реєстру колекторських компаній", - повідомили в НБУ.
Слід зазначити, що загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити і банківські послуги, а також зростання неплатежів по кредитах негативно позначаються на процентних і комісійних доходах банків.
В НБУ розповіли, що основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн.
Так, у період із січня по вересень 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку. Це на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн.
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