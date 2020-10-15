У граждан Украины не пользуются популярностью платежи в послеоперационное время

Об этом в интервью FinClub сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Politeka.

По его словам, около 11% платежей проходят с 19:00 до 08:00 и на то есть объяснения. Во-первых, нормативные акты НБУ дают очень большие временные рамки прохождения платежа (до трех дней).

Однако, эту норму должен убрать Закон о платежных услугах, который на данный момент разрабатывается в НБУ.

Второй момент, на который указал чиновник, – это готовность украинских банков к платежам 23/7.

"За первый месяц работы к новому режиму подключились 17 банков из 74. На эти банки приходится три четверти платежей. Но если один из этих банков платеж готов выпустить в девять вечера, а другой банк, который должен принять платеж, не подключен к 23/7, то он его увидит только завтра утром. А это уже не 23/7", – объяснил Алексей Шабан.

Третье – это востребованность услуги.

"Когда первые два момента заработают как следует, бизнес и граждане поймут, что платеж можно произвести и после окончания рабочего дня, и в субботу, и в воскресенье. И начнут активнее пользоваться такой возможностью", – считает представитель финрегулятора.

Ранее мы писали, что следующий транш Международного валютного фонда Украина получит в конце 2020 – начале 2021 года

Такой прогноз опубликовали аналитики BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что власть Украины и в дальнейшем подтверждает свою приверженность программе сотрудничества с МВФ. По мнению экспертов, Украина, вроятно, подходит к началу постепенного решения проблем.

"Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021", – говорится в обзоре.

Аналитики назвали следующие причины отсрочки очередного транша:

уровень дефицита госбюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ.

давление на заместителей председателя НБУ Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новоизбранный Кирилл Шевченко.

Опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ достаточно очевидной и известной рынку", – утверждают в BofA Securities.

По итогам сентября 2020 года международные резервы Украины сократились на 8,7% и на данный момент составляют $26,5 млрд

Так, согласно информации Нацбанка, на 1 сентября текущего года международные резервы составляли более $29 млрд, то есть, за месяц сократились на $2,6 млрд.

У финрегулятора сокращение международных резервов объяснили тем, что Украина проходит пик долговых выплат по внешним обязательствам. Сообщается, что общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга, а также долга, гарантированного государством, составил $2,6 млрд, из которых $2,1 млрд направили на обслуживание и погашение еврооблигаций, еще $417 млн – на выполнение обязательств перед МВФ.

Одновременно с этим, валютные поступления в пользу правительства за месяц составили $445 млн, из которых $119 млн – от размещения гособлигаций. Кроме того, в прошлом месяце спрос на валюту превысил предложение из-за активизации деловой активности. Для недопущения обесценивания гривни, НБУ пришлось продать на межбанке $231,5 млн.

Стало известно, как украинцев обманывают со старыми гривнами.

Как известно, с 1 октября некоторые гривны перестали быть платежным средством, поэтому старые деньги нужно обменивать в банках.

Местные жители Мелитополя жалуются, что стали жертвами новой хитрой "схемы", когда продавцы на рынках или водители в транспорте дают им сдачу старыми гривнами.

«Каждый день я прихожу домой с горстью мелочи и бумажных гривен. Ими дают сдачу и на рынке, и в маршрутке, – тут уже на «лоха», как говорится. Надо проверять каждую монетку сразу, когда дают сдачу или просто не огорчаться из-за нескольких «неправильных» гривен, как, впрочем, я и делаю. Лично я никогда не проверяю сдачу, – у меня нет на это времени, пока я проверю – мой маленький сын на самокате уже скроется из виду, дети стоять на одном месте не могут больше минуты. Но при мне более бдительная бабушка возмутилась: «Что вы мне даете?!» И вернула гривны 2001 г. назад продавщице», - жалуется местная жительница Ольга, которая ощутила на себе новую схему.

Напомним, началась тарифная революция: что будет с ценами на тепло и воду после радикального решения Кабмина.

Как сообщала Politeka, тарифы украинцам могут резко взвинтить, раскрыта новая схема: «Идет подготовка к…»

Также Politeka писала про обесценивание гривны, Нацбанк принял экстренные меры: что сейчас происходит в обменниках.