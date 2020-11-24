В Украине могут появиться новые правила взыскания долгов с клиентов финучреждений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Так, Нацбанк разрабатывает законодательные изменения, которые введут цивилизованные правила при взыскании долгов с клиентов финансовых учреждений.
За угрозы и шантаж со стороны колеторов планируется ввести наказание в виде многотысячных штрафов.
Как отметили в регуляторе, на сегодняшний день инструменты по "выбиванию долгов", к которым можно отнести SMS-сообщения с угрозами, круглосуточные звонки и шантаж, напоминают "мрачное средневековье".
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Чтобы прекратить такую практику, Нацбанк вместе с нардепами и омбудсменом разработали законодательные изменения, которые ограничат вседозволенность и установят цивилизованные правила игры для коллекторов.
Если законопроект №4241 вступит в силу, компании смогут заниматься коллекторской деятельностью только после внесения их в соответствующий реестр. Банкам и финансовым компаниям запретят привлекать коллекторов, которые не включены в соответствующий реестр.
Проверкой коллекторских компаний, их владельцев и руководителей займется НБУ. О нелегальных коллекторах регулятор будет сообщать в полицию.
"Если коллектор будет нарушать требования, то будет нести ответственность от штрафов (50-100 тыс. грн) до исключения из Реестра коллекторских компаний", - сообщили в НБУ.
Следует отметить, что общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.
В НБУ рассказали, что основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн.
Так, в период с января по сентябрь 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн.
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