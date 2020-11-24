Клієнт не розуміє, як державний Ощадбанк допустив списання великої суми з його рахунку

Негативний відгук був опублікований на порталі Мінфін.

За його словами, спершу йому прийшло повідомлення на телефон, що нібито був невірно введений PIN-код. Переконавшись, що банківська карта на місці, він заспокоївся.

Але через час з'ясувалося, що поки він спав хтось зняв з його рахунку 14000 грн декількома транзакціями.

"Через деякий час побачив в додаток Ощадбанк24 що в 6-40 списали через банкомат 14000 грн. 14 разів по 1000 грн. Як можна списати гроші без карти? Третім особам карту, пін, телефон не давав. З незнайомих номерів телефон не брав. Просто супер захист у банку", - поскаржився клієнт.

Чоловікові порадили звертатися в поліцію і писати заяву через крадіжку грошей. Він також додав, що буде до останнього домагатися повернення особистих коштів назад на рахунок.

"Подзвонив на гарячу лінію сказали звертатися в поліцію. Завтра піду писати заяву. Але зрозуміло що нічим це не закінчиться. Цією мій останній досвід співпраці з цим банком. Але я це так не залишу. Буде запити у всіх органи", - резюмував чоловік у своїй скарзі на порталі Мінфін.

"Добрий день! Варто зазначити, що картки банку мають всі необхідні рівні захисту згідно з правилами та вимогами міжнародних платіжних систем. Можемо припустити, що дані Вашої картки були скомпрометовані. Рекомендуємо звернутися до правоохоронних органів для написання відповідної заяви та проведення розслідування", - відповів на скаргу представник державного Ощадбанку.

У коментарях інші клієнти припустили, що чоловік став жертвою шахраїв, які активно використовують скіммінг.

"Карта десь була скомпрометована..", "Скіммінг", "Невже складно переводити гроші на мобільні заощадження", - написали вони в коментарях.

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