Найбільше відділень закрив "Ощадбанк" , на другому місці "ПриватБанк"

Так, у липні-вересні українські банки закрили 251 структурний підрозділ, скоротивши регіональну мережу до 1 жовтня до 7 329 відділень.

Згідно з даними Національного банку України, найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" – 166, скоротивши їх загальну кількість до 1 931, передає "Бізнес Цензор". За той же період часу "ПриватБанк" скоротив свою мережу на 83 відділення, і тепер має в розпорядженні 1 750 відділень. "ТАСкомбанк "закрив 11 відділень (до 87), "Кредобанк" – п'ять (до 83).

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 жовтня "Ощадбанк" залишається лідером за кількістю відділень (1 931), за ним слідує "ПриватБанк" (1 750), "Райффайзен банк Аваль" (456), "Укрсиббанк" (278) і на п'ятому місці – "Укргазбанк" (269).

Представники банків пояснили, чому масово закривають відділення. В основному, мова йде про оптимізацію.

За словами директора департаменту роздрібного бізнесу "Ощадбанку" Валерії Малахової, "це не просто механічне скорочення, а трансформація і оптимізація, які супроводжуються істотною зміною якості за рахунок розвитку мережі установ нового формату, збільшення кількості повноцінних універсальних відділень і укрупнення декількох маленьких відділень на базі новоствореного", процитували її на сайті Мінфіну.

За словами керівника напрямку розвитку мережі Приватбанку Андрія Козловського, процес обслуговування, поведінка і запити клієнтів змінилися. "Мережа відділень була побудована відповідно до викликів і стратегії минулих років. Сьогодні частина клієнтів віддає перевагу дистанційним каналам обслуговування", - зазначив він.

Нагадаємо, "Ощадбанк" прийняв важливе рішення щодо карт українців.

Згідно з інформацією прес-служби фінустанови, виходить, що платіжні картки будуть заблоковані після 1 листопада 2020 року. Саме до цієї дати продовжили їх дію.

"Картки "Ощадбанку" для внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "Ощадбанк" продовжує перевипуск карт за графіком і доставляє їх у відділення. Коли карта готова до видачі, клієнт отримав смс-повідомлення.

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