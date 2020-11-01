Українським пенсіонерам продовжили терміни дії електронних пенсійних карт "Ощадбанку" до 1 січня 2021 року

Але не всі банкомати отримали в своїй програмі цю інформацію. З цієї причини, у деяких українців банкомати "з'їдають" або випадково блокують карти.

Про це повідомила радниця з правових питань Агентства ООН Лідія Кузьменко, передає Finance.Today.

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За її словами, проблем з тим, що люди не проходять верифікацію, бути не повинно, так як з початком карантину було скасовано проходження верифікацій.

Люди, які користувалися банкоматами інших банків, теж могли зіткнутися з проблемою, коли їх картки "з'їдали" банкомати.

Однак, переживати не варто. Навіть якщо банк раптом і заблокував карту, то Пенсійний фонд продовжує нараховувати пенсії. Щоб не залишитися без грошей, треба оформити нову карту, громадяни зможуть отримати свої пенсії назад.

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Також раніше повідомлялося, що з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 гривень. При цьому українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 гривень.

Також, з 1 січня в Україні збільшаться пенсії як мінімум до 2400 гривень для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років.

Нагадаємо, працювати українцям доведеться ще більше.

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