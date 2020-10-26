Історія з масштабним блокуванням карт в Ощадбанку отримала продовження

Про це інформує прес-служба державного банку.

Так, банківські картки Ощадбанку для переселенців, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", поки блокуватися не будуть.

У банку підкреслили, що карти, термін дії яких закінчився під час карантину, не блокуватимуться до 1 січня 2021 року.

Більш того, в державному Ощадбанку нагадали, що триває перевипуск карт за графіком і їх вже доставляють у відділення.

"Якщо ви отримали смс-повідомлення від Ощадбанку, то ваша перевипущена карта вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете і далі знімати кошти і розраховуватися своєю старою карткою до 1 січня 2021 року", - додали в прес-службі банку.

Раніше ми вже розповідали про масштабне блокування карт " Ощадбанку",

Верифікація клієнтів, які мають продовжені до 1 листопада карти, діятиме протягом 60 днів по завершенню карантину, який за рішенням Кабміну було продовжено до 31 грудня 2020 року.

Більш того, за ці 60 днів у переселенців буде можливість надати необхідні документи для продовження карт, а забрати їх вони зможуть в певних відділеннях, де раніше відкривали свої рахунки.

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