Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці разом з дочкою, Вів'єн

Обох помітили 23 листопада, коли вони виходили з магазину, передає Politeka.net. Варто відзначити, що артистка найчастіше відправляється за покупками саме зі своєю дочкою, Вів'єн.

Джолі зробила собі нову зачіску - подовжений боб з рівним проділом. Волосся красиво лягло на плечі. При цьому зірка виглядала на фото блідою. Артистка підкреслила розріз своїх очей чорним олівцем.

Примітно, що Енджі була в чорному плащі, коли, як її дочка ходила по вулиці в футболці та джинсах. Складається враження - актриса хоче приховати свою худорляву фігуру, щоб люди не побачили як вона зовсім змінилася.

Обидві виходили з торгового центру, дочка допомагала нести важкі пакети.

"11-23 # Анджеліна Джолі зробила покупки разом зі своєю молодшою дочкою в Лос-Анджелесі, Каліфорнія . 🤩 😍 💋 ", - написали автори поста в групі, де опублікували знімки.

За дві години публікація зібрала майже 300 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі постала в красивому квітковому платті на одному із заходів в 2004 році. Знімки були опубліковані днями у фан-групі зірки.

Шовк вбрання ледь не спускався з плечей знаменитості. Привертав увагу крій сукні, а саме - глибоке декольте. Груди спокусливо визирали.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі шокувала шанувальників несподіваним перевтіленням. Цього разу вона зіграла у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес", виконавши роль злої королеви.

Зірка зовсім не схожа на себе в житті.

Нагадавши, повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік.

Як повідомляла Politeka, струнка Джолі в Тоненькому боді не змогла приховати підтягнуті форми:"потрібен тільки трон".

Також Politeka писала, що розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:»око не відірвати".