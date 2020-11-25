Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці разом з дочкою, Вів'єн
Обох помітили 23 листопада, коли вони виходили з магазину, передає Politeka.net. Варто відзначити, що артистка найчастіше відправляється за покупками саме зі своєю дочкою, Вів'єн.
Джолі зробила собі нову зачіску - подовжений боб з рівним проділом. Волосся красиво лягло на плечі. При цьому зірка виглядала на фото блідою. Артистка підкреслила розріз своїх очей чорним олівцем.
Примітно, що Енджі була в чорному плащі, коли, як її дочка ходила по вулиці в футболці та джинсах. Складається враження - актриса хоче приховати свою худорляву фігуру, щоб люди не побачили як вона зовсім змінилася.
Обидві виходили з торгового центру, дочка допомагала нести важкі пакети.
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"11-23 # Анджеліна Джолі зробила покупки разом зі своєю молодшою дочкою в Лос-Анджелесі, Каліфорнія . 🤩 😍 💋 ", - написали автори поста в групі, де опублікували знімки.
За дві години публікація зібрала майже 300 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі постала в красивому квітковому платті на одному із заходів в 2004 році. Знімки були опубліковані днями у фан-групі зірки.
Шовк вбрання ледь не спускався з плечей знаменитості. Привертав увагу крій сукні, а саме - глибоке декольте. Груди спокусливо визирали.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі шокувала шанувальників несподіваним перевтіленням. Цього разу вона зіграла у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес", виконавши роль злої королеви.
Зірка зовсім не схожа на себе в житті.
Нагадавши, повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік.
Як повідомляла Politeka, струнка Джолі в Тоненькому боді не змогла приховати підтягнуті форми:"потрібен тільки трон".
Також Politeka писала, що розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:»око не відірвати".