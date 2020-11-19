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Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума видом в кровати с белыми простынями

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, на котором она предстала полностью обнаженной. Роскошная женщина скинула все лишнее и разлеглась на кровати. Она прикрыла «пятую точку» простынями, а остальное выставила напоказ.

Джоли лежала на животе, в результате чего ее спина оказалась на виду. На фото можно рассмотреть многочисленные татуировки актрисы. Видно, что фотография была сделана давно, так как сейчас у актрисы татуировок намного больше.

На снимке Анджелина выглядит очень горячо. Ее большой бюст едва прикрыт простыней, но все прекрасно видно. Волосы артистки распущены, что придает особой пикантности фото. Джоли размякла и понежилась в кровати, взбудоражив публику.

Стоит отметить, что до свадьбы с Брэдом Питтом и рождения детей Джоли без колебаний принимала участие в откровенных фотосессиях. Сейчас мечта миллионов избегает откровенных съемок. Правда, и фигура звезды уже не такая соблазнительная.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли спустила платье, наделав шуму горячим видом. Актриса не показала ничего секретного, но выглядела прекрасно.

Напомним, что Анджелина Джоли довела до мурашек видом в тугом корсете: «Ангел во плоти».

Как сообщала Politeka, распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика не удержала своих загорелых "малышек" под маечкой: горячее фото.