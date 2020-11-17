Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума дерзкой фотосессией
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное фото звезды. Как известно, в молодости Джоли была очень эпатажной актрисой, которая славилась своими провокационными поступками. Практически с первых своих фильмов Анджелина не стеснялась раздеваться.
В комментариях к посту поклонники актрисы оставили массу восторженных отзывов. Как известно, у самой актрисы нет Инстаграм, где фанаты могли бы наслаждаться ее фото.
«Глаз не оторвать», «Ух ты, выглядишь великолепно в этом белом наряде», «Я люблю тебя, дорогая Анджелина», «Люблю мокрое тело. Белое платье в самый раз», «Хорошее фото», «Очень-очень мило. Я люблю тебя», «Гламурная», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Анджелина Джоли очаровала сочным образом. Красотка была одета в тесный корсет, который подчеркнул ее тонкую талию. Корсет был туго затянут в результате чего ее фигура казалась еще более соблазнительной.
Кроме этого, недавно в сети появилось фото, на котором любимица миллионов спустила платьице, сидя на стуле. Актриса смотрела в кадр соблазнительным взглядом, чем буквально свела с ума своих поклонников.
Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная».
Как Politeka писала, Анджелина Джоли без лифчика не удержала своих загорелых "малышек" под маечкой: горячее фото.
Также Politeka сообщала, что страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов.