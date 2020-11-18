Голливудская актриса Анджелина Джоли показала смелый образ в одном лишь черном боди

Не так давно на самом крупном фан-аккаунте популярной артистки появился жаркий кадр. Актриса решила блеснуть подтянутой фигурой в одном черном боди без рукавов. Благодаря тонкой ткани, обтянувшей фигуру, Джоли удалось в очередной раз соблазнить поклонников идеальным и простым образом.

Как известно, актриса не носит вычурные наряды, не любит принты и блестки. В ее гардеробе можно встретить только элегантные платья, брючные костюмы и аккуратные юбки длинны миди. При этом звезда не устраивает откровенных фотосессий и не особо любит уличный стиль.

Фото, на котором она была в одном боди, произвело яркое впечатление именно потому, что актриса редко показывает себя в таких образах.

Вот как реагировали фанаты:

«Мамита 👌; Вкусная🤪;Мне нравится этот тип фото миссис Анджелина Джоли. ❤️; Ты очень милая. Я любил тебя многие годы; одна из самых красивых женщин в мире наверняка; идеальная женщина😍; Такая сексуальная Энджи; Я знаю, где была моя голова, когда ушел режиссер🤣🤣🤣; Моя любимая искренняя страстная картина. Надеюсь, меня не заблокируют за правдивость и честность; Моя королева😍 нужен только трон😍; Опасно🔥; Лучшая актриса! Дай бог здоровья тебе, Анджелина!; Уау .... украсить тебя, действительно трепет чувствует мое сердце».

Как известно, не так давно Джоли приняла участие в съемках нового фильма, который должен выйти в прокат через пару дней. Так, премьера кинокартины "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", снятого по мотивам произведений писателей Льюиса Кэрролла и Барри Джеймса, запланирована на 13 ноября.

По этому поводу на фан-аккаунтах знаменитости начали появляться вырезки из трейлера будущего фильма. Так, Анджелина Джоли получила именно роль матери главных героев картины, ради которой ей пришлось преобразиться и в очередной раз доказать мастерство актерской игры.

В фильме роль матери главных героев Алисы и Питера была весьма необычной, ради нее Джоли даже рискнула сменить образ и превратилась в блондинку с пышной прической.

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