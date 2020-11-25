Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли попала в объективы папарацци вместе с дочерью, Вивьен

Обоих заметили 23 ноября, когда они выходили из магазина, передает Politeka.net. Стоит отметить, что артистка чаще всего отправляется за покупками именно со своей дочерью, Вивьен.

Джоли сделала себе новую прическу - удлиненный боб с ровным пробором. Волосы красиво легли на плечи. При этом звезда выглядела на фото бледной. Артистка подчеркнула разрез своих глаз черным карандашом.

Примечательно, что Энджи была в черном плаще, когда, как ее дочь ходила по улице в футболке и джинсах. Складывается впечатление - актриса хочет скрыть свою худощавую фигуру, чтобы люди не увидели как она совсем изменилась.

Обе выходили из торгового центра, дочь помогала нести тяжелые пакеты.

"11-23 # Анджелина Джоли сделала покупки вместе со своей младшей дочерью в Лос-Анджелесе, Калифорния. 🤩😍💋", - написали авторы поста в группе, где опубликовали снимки.

За два часа публикация собрала почти 300 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли предстала в красивом цветочном платье на одном из мероприятий в 2004 году. Снимки были опубликованы на днях в фан-группе звезды.

Шелк наряда едва ли не спускался с плеч знаменитости. Привлекал внимание крой платья, а именно - глубокое декольте. Грудь искусительно выглядывала.

Напомним, Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным перевоплощением. На этот раз она сыграла в фильме «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», исполнив роль злой королевы.

Звезда совсем не похожа на себя в жизни.

Напомним, полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок.

Как сообщала Politeka, стройная Джоли в тоненьком боди не смогла скрыть подтянутые формы: "Нужен только трон".

Также Politeka писала, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».