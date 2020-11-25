Жінки-знаменитості не можуть приховати свою вагітність від шанувальників

Деякі відкрито повідомляють про своє цікаве положення на пізніх термінах вагітності, хвалячись животами на фото, передає Politeka.net. Згадаймо, як виглядали знаменитості під час вагітності.

Співачка Ані Лорак народила свою дочку, Софію, у 2011 році від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Зірка набрала зайві кілограми, але змогла повернути собі колишню стрункість завдяки дієті, що виключала шкідливі продукти та була вписана відмова від їжі на ніч.

Тіна Кароль стала мамою у 2008 році. У неї і чоловіка, продюсера Євгена Огіра, народився син Веніамін.

Зірка працювала під час вагітності до останнього.

Співачка Світлана Лобода двічі була вагітною. Першу дочку, Євангеліну, вона народила від танцюриста Андрія Царя. Через сім років, у 2018-ому, артистка стала мамою вдруге - у неї народилася дочка, Тільда. Ім'я батька зірка приховує, але ходять чутки, що ним став соліст німецької рок-групи «Rammstein» Тілль Ліндеманн.

Співачка Джамала теж була двічі вагітною. Артистка народила другого сина в цьому році. Обидві дитини з'явилися на світ у шлюбі з Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Зірка не поспішає скидати вагу.

Співачка Анна Седокова народила трьох дітей від різних чоловіків. Аліна Белькевич з'явилася на світ у 2004 році від футболіста Валентина Белькевича. У 2011 році зірка була вагітною від бізнесмена Максима Чернявського, і народила дочку Моніку. А сина, Гектора, Анна народила у 2017 році від бізнесмена Артема Комарова.

А ось, як Седокова виглядала під час однієї зі своїх вагітностей і зараз:

Нагадаємо, що невгамовна Лобода приміряла латексну сукню, зігнувшись до межі:»Фантастична".

Як повідомляла Politeka, грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".

Також Politeka писала, що Лобода обтягнула свій пружний " горішок "латексом з блискіток, кадри спокуси:"Фантастична".