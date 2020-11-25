Женщины-знаменитости не могут скрыть свою беременность от поклонников

Некоторые открыто сообщают о своем интересном положении на поздних сроках беременности, хвастаясь животами на фото, передает Politeka.net. Давайте вспомним, как выглядели знаменитости во время беременности.

Певица Ани Лорак родила свою дочь, Софию, в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Звезда набрала лишние килограммы, но смогла вернуть себе прежнюю стройность благодаря диете, исключавший вредные продукты и был вписан отказ от еды на ночь.

Тина Кароль стала мамой в 2008 году. У нее и супруга, продюсера Евгения Огира, родился сын Вениамин.

Звезда работала во время беременности до последнего.

Певица Светлана Лобода дважды была беременной. Первую дочь, Евангелину, она родила от танцора Андрея Царя. Спустя семь лет, в 2018-ом, артистка стала мамой во второй раз - у нее родилась дочь, Тильда. Имя отца звезда скрывает, но ходят слухи, что им стал солист немецкой рок-группы «Rammstein» Тилль Линдеманн.

Певица Джамала тоже была дважды беременной. Артистка родила второго сына в этом году. Оба ребенка появились на свет в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Звезда не спешит сбрасывать вес.

Певица Анна Седокова родила троих детей от разных мужчин. Алина Белькевич появилась на свет в 2004 году от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году звезда была беременной от бизнесмена Максима Чернявского, и родила дочь Монику. А сына, Гектора, Анна родила в 2017 году от бизнесмена Артема Комарова.

А вот, как Седокова выглядела во время одной из своих беременностей и сейчас:

Напомним, что неугомонная Лобода примерила латексное платье, изогнувшись до предела: «Фантастическая».

Как сообщала Politeka, игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток: "Каждый день, как пятница".

Также Politeka писала, что Лобода обтянула свой упругий "орешек" латексом из блесток, кадры соблазна: "Фантастическая".