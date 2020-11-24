Українська співачка Тіна Кароль перевершила саму себе у відвертості нарядів

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото в новому образі, на цей раз вона постала в довгій чорній сукні незвичайного фасону. Нижня частина наряду представляє з себе спідницю, обтягуючу стегна, а верхня складається з двох сегментів: на животі і грудях. Сукня оголила талію і боки виконавиці, можна помітити, що на ній немає бюстгальтера. Тіна Кароль також одягла довгі шкіряні рукавички на всю руку.

У такому сміливому образі зірка елегантно зігнулася, закинула голову, витягла одну руку в сторону, а іншу притиснула до щоки. На іншому фото Тіна Кароль постала в більш суворій позі, приклавши долоні до стегон.

Думки користувачів соцмережі про зовнішній вигляд співачки розділилися, деякі вважали наряд невдалим:

"Який це окей? Це вже не окей"; "Мама мія😍"; "Вау! неймовірна! Чарівна! Магічна!"; "Тін, я звичайно все розумію, але хто мені зір після цього відновить? 😍 😍 😍 😍 😍 Засліпила, просто🔥"; "Боже, Ну це кайф звичайно"; " сукня невдале, як і більшість попередніх ... У ньому дуже помітно, коли втягуєш живіт, чесно😉Знайдить собі нормального стиліста"; "Разюче 👑😍 дуже гарні знімки"; "Це слишкоооом 😍😍"; "Богиня"; "Мій ідеал"; "Що за жінка 😍😍😍"; "Ах, яка краса ❤️"; "Не вистачає крил і німба, буде ангео 👼 ♥️🔥"; "Ууух яка🔥🔥🔥🔥🔥"; "Бог ти мій,яка жінка😍".

Нагадаємо, щаслива Кароль отримала любовне визнання від відомого красеня

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню