Невістку відомої російської співачки Христини Орбакайте розкритикували за зовнішній вигляд і суперечливу поведінку

Як повідомляє Politeka, відповідні коментарі з'явились на фан-сторінці Орбакайте у соцмережі.

Так, на фан-сторінці доньки Алли Пугачової опублікували світлину, на якій вона позує разом із сином Микитою Пресняковим та його дружиною Оленою Красновою.

"Красиві які", - йдеться у підписі до фото.

Однак далеко не всі коментатори розділили думку про "красу" молодої пари, а особливо "перепало" невістці відомої російської співачки. Шанувальники зазначили, що на всіх фото дружина Микити виглядає чужою та часто дивиться в інший бік.

"Нічого особливого, звичайні!", "Син твій тільки з Аїдою буде щасливий! Ця вертихвістка та ще змія", "Не цінує невістка свого щастя, судячи з фото", "Невістка нещира, чужа ніби", "Ну так, у невістки прям погляд люблячий", "Невістку аж перекосило! Видно, що ненавидить вона свою свекруху", "Невістка! Чому ти не з сім'єю фоткаэшся, вічно дивишся в іншу сторону? Негарно дуже з боку. Не подобається - не фоткайся з ними", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Преснякова спокусила пружностями, що видніються через тонку тканину:"все більше люблю...".

Як повідомляла Politeka, змужнілий син Орбакайте показав кадр з ванної, фанати не стрималися: "Микита красень".

Також Politeka писала, що Микита Пресняков терміново звернувся за допомогою з пошуком нової сім'ї: "приїжджайте знайомитися...", фото.