Невестку известной российской певицы Кристины Орбакайте раскритиковали за внешний вид и противоречивое поведение

Как сообщает Politeka, соответствующие комментарии появились на фан-странице Орбакайте в соцсети.

Так, на фан-странице дочери Аллы Пугачевой опубликовали фотографию, на которой она позирует вместе с сыном Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой.

"Красивые какие", - говорится в подписи к фото.

Однако далеко не все комментаторы разделили мнение о "красоте" молодой пары, а особенно "перепало" невестке известной российской певицы. Поклонники отметили, что на всех фото жена Никиты выглядит чужой и часто смотрит в другую сторону.

"Ничего особенного, обычные!", "Сын твой только с Аидой будет счастлив! Эта вертихвостка та еще змея", "Невестка не ценит своего счастья, судя по фото", "Невестка неискренняя, будто чужая", "Ну да, у невестки прям взгляд любящий", "Невестку аж перекосило! Видно, что ненавидит она свою свекровь", "Невестка! Почему ты не с семьей фоткаешься, вечно смотришь в другую сторону? Некрасиво очень со стороны. Не нравится - не фоткайся с ними", - пишут в комментариях.

Напомним, что Елена Преснякова соблазнила виднеющимися через тонкую ткань упругостями: "все больше люблю...".

Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".

Также Politeka писала, что Никита Пресняков срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "приезжайте знакомиться...", фото.