Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова потрапила в новий скандал

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, Корольова відкрила в Москві музичний театр, який за фактом виявився салоном краси. В результаті артистка потрапила під суд, оскільки мерія міста зажадала забрати нерухомість.

Відомо, що у будинку №70/1 на Мосфільмівській вулиці знаходяться студія краси Beauty Backstage і чоловіча перукарня Diamond. Місцеві жителі підтвердили, що спектаклі тут ніколи не проводилися. Приміщення справді належить співачці, однак в даний час вона здає його в оренду.

При цьому за документами в будівлі протягом всього часу знаходився музичний театр. Департамент міського майна вирішив розібратися з ситуацією і забрати собі нерухомість співачки, а також підземний поверх в будівлі, яким володіє компанія "Донстрой", документів на додаткову споруду у Корольової теж не було.

Позивачі стверджують, що у відповідача немає дозволу на будівництво, а значить, відсутні і підстави для реєстрації права власності в ЕГРН на даний об'єкт. Однак суд знайшов такі заяви необґрунтованими і не задовольнив їх, пояснивши це тим, що "немає достовірних даних про вчинення відповідачем або намір зробити які-небудь дії, спрямовані на відчуження майна".

Сама ж Наташа Корольова заявила, що вона вже втомилась від цих чуток.

"Телефон не змовкає: журналісти телефонують без кінця. Не беру слухавку, тому що вже втомилася від шаленої кількості брехні. Вам відповідально заявляю: інформація, що потрапила в ЗМІ, не відповідає дійсності. Ніяких повідомлень або запитів з боку мерії міста Москви я не отримувала. Дане приміщення офіційно зареєстровано, перший поверх належить компанії "Донстрой", другий поверх приміщення належить мені, що офіційно, повторюся, підтверджується всією необхідною документацією", - прокоментувала Корольова.

Вона також зазначила, що здогадується, хто розпускає про неї брудні чутки. Якщо потік брехні не закінчиться, вона обіцяє вживати заходів. Знаменитість переконана, що на її імені недоброзичливці просто "заробляють брудні гроші".

Також співачка відреагувала на новину про судовий процес на своїй сторінці в соцмережі. Вона запостила сторіс, на якому зазначила, що дана інформація є фейком.

Нагадаємо, що Наташа Корольова після зрад Тарзана розповіла про нове горе: "не витримало сердечко...".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова знайшла розраду в обіймах юного "тарзанчика", кадри ідилії: "Мій коханий...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова після зрад Тарзана приголомшила нарядом для виступу:"ефект оголеної...".