Російська співачка Наташа Корольова поділилася зворушливим знімком з сином Архипом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 47-річна зірка опублікувала фото з хлопцем на честь Дня синів. Архип позував у червоному халаті на голе тіло, а Корольова в червоній сорочці. Син ніжно обійняв маму, стоячи за її спиною.

"Хочу привітати всіх матусь з днем синів, хоч це і неофіційне свято! Архип, мій любий Архип, спасибі тобі, за те, що ти у мене є», - написала співачка, додавши, що бути мамою – величезне щастя.

За день пост артистки зібрав майже 80 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Молодий Тарзанчик", «красень виріс», «копія тата», «син дуже красивий", " яблучко від яблуньки... Гарний хлопчик. З днем синів, Наташа", " може мені здається, що Архип схожий на Миколаєва Ігоря? А так дуже красиве фото", "Мама виглядає молодо) на вигляд, як брат з сестрою виглядаєте", "Вони наші найулюбленіші чоловіки!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що у Наташі Корольової дуже близькі і довірчі відносини з сином. Після зрад Тарзана і публічних скандалів вона знаходить розраду в обличчі свого підростаючого сина.

Нагадаємо, що Наташа Корольова оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана.

Як повідомляла Politeka, напівголий син Наташі Корольової і Тарзана збентежив виглядом, притулившись до матері: "та він копія Серьога".

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