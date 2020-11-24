Аферисти використовують епідемію, щоб забирати гроші у довірливих пенсіонерів

Як стало відомо Politeka.net, літні українці стали жертвами шахрайської схеми з дзвінками. Один з постраждалих розповів подробиці програмі "Сьогодні" на каналі "Україна".

Сергію Павлову подзвонили рано вранці, коли він був спросоння, захриплий голос представився ім'ям сина і розповів важкому діагнозі. На руку шахраям зіграв той факт, що батьки чекали приїзду чоловіка.

"Ти знаєш, тато, у мене біда. Я захворів", - передав слова співрозмовника Сергій. - "Я питаю, невже ця пандемія? Ні, каже, просто грип, але дружина викликала швидку. Я дуже сильно перехвилювався. У нього п'ять маленьких дітей".

Пенсіонер запропонував синові ліки, але аферисти заявили, що препарати вже замовив, потрібні лише гроші - три тисячі гривень. Сергію і в голову не прийшло, що він розмовляє з шахраєм, адже той спілкувався з ним, як зазвичай, і навіть згадував ім'я невістки. На щастя, коли літній українець вже записував номер і готувався відправляти гроші, до нього в гості прийшов син, і обман розкрився.

Психолог Олег Чабан стверджує, що зловмисники часто збивають жертв з пантелику звичними словами, коли дзвонять від імені родичів, особливо під час епідемії китайського вірусу. Відчувши хоч якийсь підступ, варто взяти невелику паузу, передзвонити рідній людині через кілька хвилин або звернутися за порадою до іншого близького.

Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко додав, що аферисти без праці дізнаються інформацію про людей завдяки соцмережам, даними з банків та іншим інтернет-ресурсам, багато хто отримує доступ до баз даних. За його словами, багато українців залишають свої персональні дані, наприклад, коли беруть участь в акціях. Найпростіший спосіб не бути обдуреним-перевіряти в Інтернеті номер карти, куди просять скинути гроші. Якщо ж попалися на гачок аферистів - потрібно звернутися в поліцію.

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