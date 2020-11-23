Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который воюет в информационном пространстве с бывшей женой Еленой, решился на откровения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий запустил рубрику «Было/не было». Он решил сыграть с поклонниками, пока слишком занят для того, чтобы снимать сторис.

«Я на съемках сейчас все дни напролет. Но мы можем поиграть с вами, хотите?», - подписал сторис Остапчук и запустил игру.

Поклонники сразу же стали спрашивать ведущего о личном и интимном. Первый вопрос касался того, были ли у Остапчука интимные отношения на борту самолета. Телеведущий ответил, что такого в его жизни не было, но зато были приключения в поезде.

Также Остапчука спросили, были ли у него интимные отношения втроем. Ведущий ответил четкое «Нет».

Напомним, что на днях бывшая жена Владимира дала разгромное интервью Кате Осадчей, а также приняла участие в программе «Украинские сенсации». Она вновь обвинила Владимира в том, что он общается с детьми только на камеру, а сумму на их содержание присылает слишком маленькую. Кроме этого, Елена Войченко озвучила некоторые подробности их развода.

Остапчук в свою очередь опубликовал ряд чеков, опровергая заявления экс-жены. Телеведущий обвиняет женщину во вранье.

Напомним, что Остапчук откровенно рассказал о пути к успеху, дерзкое фото: "Меня считают заносчивым или выскочкой".

Как сообщала Politeka, диагноз Остапчука ошеломил украинцев, горькое признание экс-жены ведущего: "Держитесь...".

Также Politeka писала, что война Остапчука с экс-женой набирает обороты, ведущий обнародовал скандальные детали: «Конкретный шантаж».