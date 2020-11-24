Українцям розповіли, що буде з пенсіями в грудні і в 2021 році

Про це пише Сьогодні.

Вже з 1 грудня підвищиться мінімальна пенсія на тлі зростання розміру прожиткового мінімуму - до 1769 гривень.

Таким же буде розмір соціальної допомоги для тих, хто досяг пенсійного віку, але не має достатньо стажу для отримання пенсії, і для осіб з інвалідністю.

Також зросте розмір і максимальної пенсії-відразу на 570 гривень і 17690 гривень. На 2021 рік заплановано кілька етапів підвищення пенсій:

з 1 січня підвищаться ті, які прив'язані до мінімальної зарплати-2400 грн (40% від мінімальної зарплати, яка, згідно з проектом держбюджету, зросте до 6000 грн);

індексація пенсій 1 березня-виплати зростуть приблизно на 11%;

перерахунок пенсій з 1 квітня працюючим пенсіонерам;

підвищення пенсій, прив'язаних до "мінімалки" до 2600 з 1 липня;

підвищення мінімальної пенсії 1 грудня до 1934 гривень.

У 2020 році право на пенсію мали лише ті, кому виповнилося 60 років і хто мав страховий стаж 27 років. Якщо менше-можна претендувати тільки на соцдопомогу в розмірі прожиткового мінімуму.

Наступного року вимоги зростуть-пенсію отримають ті, у кого буде 28 років стажу і ті, кому виповнилося 60 років. У 2021 році зможуть оформити пенсію також ті громадяни, кому виповнилося 63 роки і хто має стаж від 18 до 28 років. Або ті, кому виповнилося 65 років і чий стаж від 15 до 18 років, але вони не отримуватимуть повноцінні виплати.

А вже 31 грудня 2020 року спливає термін дії "Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату", і до Нового року право на соціальні пенсії мають лише ті українці, які досягли 60-річного віку і мають 15 років стажу. З 2021 року держдопомогу за віком призначатимуть виключно з 65 років. Раніше цього віку можна претендувати тільки на допомогу по малозабезпеченості.

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