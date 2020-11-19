Все измениться очень скоро, но не для всех украинцев

В Украине вырастут привязанные к прожиточному минимуму выплаты – зарплаты, пенсии и государственные пособия

Сообщается, что рост прожиточного минимума для одного человека вырастет на сумму 71 гривна - от 2118 гривен до 2189 гривен, за ним вырастет и все остальное, пишет Главком.



Произойдет повышение именно окладов, а зарплата бюджетников состоит не только из оклада, но и других составляющих таких, как надбавка за стаж, интенсивность труда, премия и прочее.



В первый день зимы 11 тарифная ставка вырастет до 4472 гривен с 4383 гривен. 15 тарифная ставка вырастет до 5857 гривен с 5740 гривен. 24 тарифная ставка вырастет до 9897 гривен с 9701 гривен.



В сентябре месяце 2020 года средняя зарплата в стране составила 11998 гривен, а минимальная 5 тысяч гривен. С 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен.

Размеры пенсий и государственных пособий также привязаны к прожиточному минимуму. Поэтому с 1 декабря состоится их автоматический перерасчет. Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 57 грн – с нынешних 1712 грн до 1769 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум будет составлять: на детей до 6 лет – 1921 гривен, детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен, трудоспособных лиц – 2270 гривен, лиц, утративших трудоспособность, – 1769 гривен.



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