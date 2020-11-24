Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в декабре и в 2021 году

Об этом пишет Сегодня.

Уже с 1 декабря повысится минимальная пенсия на фоне роста размера прожиточного минимума - до 1769 гривен.

Таким же будет размер социальной помощи для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет достаточно стажа для получения пенсии, и для лиц с инвалидностью.

Также вырастет размер и максимальной пенсии - сразу на 570 гривендо 17690 гривен. На 2021 год запланировано несколько этапов повышения пенсий:

с 1 января повысятся те, которые привязаны к минимальной зарплате - 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета, вырастет до 6000 грн);

индексация пенсий 1 марта - выплаты вырастут приблизительно на 11%;

перерасчет пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам;

повышение пенсий, привязанных к "минималке" до 2600 с 1 июля;

повышение минимальной пенсии 1 декабря до 1934 гривен.

В 2020 году право на пенсию имели лишь те, кому исполнилось 60 лет и кто имел страховой стаж 27 лет. Если меньше – можно претендовать только на соцпомощь в размере прожиточного минимума.

В следующем году требования вырастут - пенсию получат те, у кого будет 28 лет стажа и те, кому исполнилось 60 лет. В 2021 году смогут оформить пенсию также те граждане, кому исполнилось 63 года и кто имеет стаж от 18 до 28 лет. Или те, кому исполнилось 65 лет и чей стаж от 15 до 18 лет, но они не будут получать полноценные выплаты.

А уже 31 декабря 2020 года истекает срок действия "Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату", и до Нового года право на социальные пенсии имеют лишь те украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие 15 лет стажа. С 2021 года госпомощь по возрасту будут назначать исключительно с 65 лет. Раньше этого возраста можно претендовать только на помощь по малообеспеченности.

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