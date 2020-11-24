Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, похвалилася пишними формами без дієт

Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в "Instagram" відео у відвертому вбранні, показавши свою фігуру у всій красі (щоб подивитися, скрольте до кінця). Вона вбралася в коротке сріблясте плаття з мініатюрним чорним корсетом і тонкими бретельками-зав'язками. Можна помітити, що Яна Кошкіна не одягла бюстгальтер.

У такому вигляді зірка взяла участь у пікантній фотосесії. Спочатку вона розташувалася на скрині, задерши ногу в чорних черевиках і показавши свої ноги у всій красі, а потім перемістилася на підлогу, де приспустила плаття на плече і посверкала розкішним бюстом.

"Подивилася я на себе з боку на цьому відео і зрозуміла, що в такій вазі мені все подобається 🤪 🔥 більше ніяких дієт!) Чоловіки, а ви як вважаєте, дівчина повинна бути з формами або все-таки худою?",- поцікавилася Яна у своїх шанувальників.

Користувачі соцмереж у коментарях висловили свою думку про зовнішній вигляд і форми знаменитості:

"Тут на відео ви неймовірні! Всі фото вище... капець просто"; " звичайно, з формами, Яна!"; "Дівчина не повинна бути скелетом. І не повинна бути безформною. Фігура важлива, але суха, а щоб доторкнутися ніжно і приємно. Як у тебе-добре!"; "Коли дивишся на жінку, має бути бажання приголубити її, а не нагодувати"; " відмінна актриса! Я твій фанат"; "чоловік - не собака, на кістки не кидається"; "не треба взагалі худнути"; "дівчина повинна бути такою як ти"; "Ви еталон краси!!!"; "пропорційно без перегинів"; " симпатична, стильна, соковита, красива, принадна, бажана жінка. Мрія чоловіків!"; "Бомбезно, дитинко, так і повинна бути фігура у дівчини, є за що вхопитися для..., ну ви зрозуміли😅 а дошки нікому не цікаві"; "Без розуму від цієї кішечки..."; "На стіл з ногами, срамота".

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