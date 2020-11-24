В Україні введуть абонентську плату на воду, опалення та вивезення сміття

Нововведення передбачено вже прийнятим законом"Про житлово-комунальні послуги". Справа в тому, що в діючих тарифах витрати на утримання та ремонт інфраструктури не закладені, зміни повинні виправити таку ситуацію, пише "Обозреватель".

З абонплатою є два варіанти розвитку подій:

об'єднатися всім будинком (наприклад, створити ОСББ) і підписати колективні договори на постачання води, тепла, вивезення сміття

кожен житель може самостійно укласти індивідуальні угоди і платити абонплату.

Колективна угода передбачає, що мешканці будинку самі відповідають за стан інфраструктури, і наймають компанію для ремонту в разі необхідності. Тому абонплату вони не платять, або ж самі визначають її розмір.

Інакше йдуть справи у випадку з індивідуальними договорами.

Кабінет Міністрів своєю постановою № 808 визначив формулу граничного розміру:

2 * прожитковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де:

2,58-середня кількість осіб у сім'ї;

0,15-середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К-коефіцієнт (для опалення та води – 0,019, для сміття – 0,009).

Звідси випливає, що розмір абонплати буде рости регулярно, так як прожитковий мінімум переглядають два рази на рік.

Наприклад, з грудня прожитковий мінімум в Україні складе 2189 грн. Таким чином, абонплата на воду та опалення буде 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (коли гаряча і холодна вода, а також опалення).

Абонплату вже повинні були ввести, але через карантин вирішили відкласти нововведення. За діючими Правилами, є п'ять місяців з моменту закінчення карантинних обмежень для того, щоб вибрати індивідуальний і колективний договір. Колективний (для ОСББ) без абонплати, та індивідуальний (якщо немає ОСББ) - з абонплатою.

Однак зараз у Верховній Раді розглядають можливість ввести абонплату вже з 1 січня 2021 року, оскільки карантин затягнувся. А всі, хто до цього часу не визначиться, автоматично перейдуть на індивідуальні договори (законопроект №4383).

У Раді кажуть, що шанси прийняти закон є, хоча і невеликі. Якщо документ встигнуть проголосувати, більшості українців доведеться сплатити абонплату практично на всі комунальні послуги вже з січня наступного року.

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