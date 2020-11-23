Стало известно, как украинцам хотят пересмотреть нормативы на газ, из-за чего взлетят суммы в платежках

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно закону, украинцам с 1 января, у которых нет счетчика на газ, должны отключить поставки топлива.

Но в Раде предупредили, что эту норму, скорее всего, перенесут до июля 2021 года, но украинцам без счетчика придется платить больше. Этих потребителей переведут на граничные нормативы потребления газа.

Если на сегодняшний день семья из четырех человек с газовой плитой оплачивает 13,12 кубометров газа, то с 1 января придется платить за 39,2 кубометров. То есть, сумма в платежках может вырасти с 115,5 до 156,8 грн. Если есть плита, но в квартире нет горячего водоснабжения, то придется платить почти на 500 гривен больше (с 189,7 до 644,1 грн).

В облгазах заявили, что они могут не предупреждать своих клиентов о переводе на граничные нормативы потребления.

"Мы уже переводим на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика. Это не обязательно должен быть письменный отказ", – добавили в Киевоблгазе.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам могут отключить газ уже с 1 января, и под удар попадут бытовые потребители, у которых не установлены счетчики на топливо.

Но эксперты предупреждают, что облгазы не смогут массово отключать голубое топливо, поскольку сегодня в Украине еще много бытовых потребителей без счетчиков.

И на сегодняшний день счетчик на газ невыгоден тем бытовым потребителям, у кого в квартире прописано один-два человека, а по факту проживает больше.

Напомним, Норматив на газ кардинально пересчитают, суммы в платежках зашкалят

Как сообщала Politeka, Новое повышение тарифов на газ, что изменится для украинцев с 1 января

Также Politeka писала, что Цены на газ взлетели на 35% и будут расти дальше, в "Нафтогазе" решили оправдаться