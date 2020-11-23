На это выделяют более $13 млн из бюджета

Власть раскрыла план поддержки населения в условиях пандемии китайского вируса

Об этом пишет портал Новости-Грузия.

Власти Грузии сообщили, что оплатят населению платежки за использованные электроэнергию и газ сразу за четыре месяца.

Таким образом, правительство хочет поддержать население в условиях кризиса, спровоцированного пандемией китайского вируса.

«Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Она включает как помощь бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будут четыре месяца, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, потребляющей электроэнергии до 200 кВт, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, которым сегодня правительство может поддержать своих граждан», - уже предупредил глава правительства Грузии Георгий Гахария.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Грузии почти 1,2 млн человек потребляют ежемесячно до 200 кВт, и на эти цели из бюджета выделят более $5 млн.

До 200 "кубов" газа в месяц потребляют 670 тысяч домохозяйств, и на их поддержку, в свою очередь, выделят около $8,4 млн.

В Украине же цена на газ для бытовых потребителей продолжает расти. Так, монополист "Нафтогаз" предупредил, что в ноябре стоимость топлива для украинцев вырастет почти на 35% в сравнении с октябрем - 6,33 грн/куб с НДС и без учета стоимости доставки.

Кроме того, монополист решил повысить тариф "годовой" с ноября на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина.

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