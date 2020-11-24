В оточенні онкбольної Анастасії Заворотнюк не сумніваються, що співачку наврочили на хворобу

Про це пише Собеседник.

Відомий екстрасенс Таїс Фіолетова стверджує, що після важкої хвороби зірка "Моєї прекрасної няні" змінила коло спілкування, а онкологія - наслідок сильного пристріту.

"У стані Анастасії дійсно відбулися поліпшення. Але вона не вперше долає такі непрості ситуації в житті. Настя, незважаючи на зовнішню крихкість, дуже сильна жінка, яка не звикла пасувати перед труднощами. Її хвороба-наслідок сильного пристріту. Насті завжди заздрили, причому навіть близькі подруги, з якими вона спілкувалася. В її випадку саме пристріт зробив свою справу-все вилилося в хворобу. Настя сама це прекрасно розуміє. Я знаю, що останнім часом вона різко обмежила своє коло спілкування, перестала приймати гостей. Це дуже правильно. Зараз їй потрібно якомога менше спілкуватися з подругами. Серед них є ті, хто впливає на неї негативно. Відповідно спілкування з ними позначається на Насті, м'яко кажучи, не найкращим чином", - стверджує фахівець у спілкуванні з журналістами.

Зараз Анастасія Заворотнюк проходить процес реабілітації і повністю прислухається до рекомендацій лікарів. Але екстрасенс радить актрисі "заряджатися" і іншими нестандартними методами.

"...Я б радила Насті регулярно дивитися на свічки, на вогонь. І обов'язково виїхати на зимові місяці до моря. Це допоможе ще більше поліпшити її стан. Далі все залежить від оточення, яке навколо Насті. І, як я говорила, вона вже сама зрозуміла, що їй потрібно бути обачнішими у виборі подруг. Як тільки стали відсіватися зайві люди, відразу почалися поліпшення", - продовжила екстрасенс.

Коментуючи "зради" Петра Чернишова, Таїс заявила, що це все чутки, і спортсмен повністю вірний онкохворій дружині.

"Петро вірний Заворотнюк на всі двісті відсотків. Ніяких зрад з його боку не було. Він про це навіть не думав. Тому що всі свої сили Петро направив на те, щоб врятувати кохану жінку. Звичайно, попереду їх ще чекають непрості моменти. Але вони впораються. І Петро зробить все, щоб у них все було добре", - резюмувала екстрасенс у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.

Більш того, через важку хворобу сильно змінилася зовнішність зірки "Моєї прекрасної няні", але актриса продовжує проходити реабілітацію.

Нагадавши, Заміну хворої на рак Заворотнюк обговорюють в мережі, така ж красуня

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк після року випробувань вперше висловилася, що з нею сталося

Також Politeka писала, що слідом за Заворотнюк хвороба вразила знаменитого актора