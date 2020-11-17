Ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Черкасов на 60-м году жизни
Его коллега Ксения Алферова назвала на своей странице в Instagram причину его смерти. По ее словам, жизнь актера забрал рак, с которым он многие годы боролся, но врачи не смогли его спасти.
Актриса вспоминает Черкасова, как талантливого актера, заботливого отца и хорошего человека, который никогда не отказывал в помощи.
"Талантливый актер, мой друг, нежный, заботливый отец и муж, заядлый грибник, отличный шутник, философ, настоящий мужчина во всех своих проявлениях, искристый, добрый, с большим сердцем и щедрой душой. Человек с большой буквы. Рак – страшная напасть, но Юра держался... Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", – сообщила Алферова.
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Юрий Черкасов за свой талант получил звание заслуженного артиста России, а начал свою блестящую театральную карьеру еще в 1990, выступая на сцене театра имени Моссовета.
На его счету более 30 ролей в ряде постановок. Кроме того, актер снялся в таких фильмах и сериалах, как "А у нас во дворе", "Так не бывает", "Все могут короли", "Мосгаз", "Таксистка", "Очарование зла", "Моя прекрасная няня".
Напомним, после обнародования информации о последней стадии рака головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк в сети заговорили о "проклятии" сериала "Моя прекрасная няня". Ранее от рака скончалась еще одна звезда ситкома — Любовь Полищук, а позже не стало Александры Назаровой, сыгравшей в сериале бабу Надю.
Напомним, остановилось сердце знаменитого украинского актера, был уникальным.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце легенды советского кино Армена Джигарханяна: "с ним ушла эпоха".
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