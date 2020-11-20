Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк поразила откровениями

Соответствующий пост Анна Заворотнюк опубликовала в своем личном Instagram.

Так, дочь звезды "Моей прекрасной няни" предстала перед поклонниками в белом платье, и решила подвести итоги после "года испытаний".

"Я так сильно изменилась за последний год, что теперь даже не могу понять где я была настоящая, там или здесь и сейчас. Я поняла и осознала очень многое. Мои розовые очки и романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий. Но я могу точно сказать, что я стала сильнее, вот ещё чуть чуть и превращусь в сильного духом человека", - написала девушка в своем микроблоге.

Анна Заворотнюк также пожелала здоровья, счастья и любви тем людям, которым сейчас нелегко.

"Я очень рада, что обрела всех вас здесь, эта работа доставляет мне огромное удовольствие, ваши искренние слова греют мою душу и сердце. У меня появился огромный стимул к развитию. Моя страница это полностью мое творчество и мысли и я рада, что нас так много единомышленников", - добавила дочь онкобольной Заворотнюк в подписи к снимку.