В окружении онкбольной Анастасии Заворотнюк не сомневаются, что певицу сглазили на болезнь

Об этом пишет Собеседник.

Известный экстрасенс Таис Фиолетова утверждает, что после тяжелой болезни звезда "Моей прекрасной няни" сменила круг общения, а онкология - следствие сильного сглаза.

"В состоянии Анастасии действительно произошли улучшения. Но она не впервые преодолевает такие непростые ситуации в жизни. Настя, несмотря на внешнюю хрупкость, очень сильная женщина, которая не привыкла пасовать перед трудностями. Ее болезнь – следствие сильного сглаза. Насте всегда завидовали, причем даже близкие подруги, с которыми она общалась. В ее случае именно сглаз сделал свое дело – все вылилось в болезнь. Настя сама это прекрасно понимает. Я знаю, что в последнее время она резко ограничила свой круг общения, перестала принимать гостей. Это очень правильно. Сейчас ей нужно как можно меньше общаться с подругами. Среди них есть те, кто воздействует на нее негативно. Соответственно общение с ними сказывается на Насте, мягко говоря, не самым лучшим образом", - утверждает специалист в общении с журналистами.

Сейчас Анастасия Заворотнюк проходит процесс реабилитации и полностью прислушивается к рекомендациям врачей. Но экстрасенс советует актрисе "заряжаться" и другими нестандартными методами.

"...Я бы советовала Насте регулярно смотреть на свечи, на огонь. И обязательно уехать на зимние месяцы к морю. Это поможет еще больше улучшить ее состояние. Дальше все зависит от окружения, которое вокруг Насти. И, как я говорила, она уже сама поняла, что ей нужно быть осмотрительнее в выборе подруг. Как только стали отсеиваться лишние люди, сразу начались улучшения", - продолжила экстрасенс.

Комментируя "измены" Петра Чернышева, Таис заявила, что это все слухи, и спортсмен полностью верен онкобольной жене.

"Петр верен Заворотнюк на все двести процентов. Никаких измен с его стороны не было. Он об этом даже не думал. Потому что все свои силы Петр направил на то, чтобы спасти любимую женщину. Конечно, впереди их еще ждут непростые моменты. Но они справятся. И Петр сделает все, чтобы у них все было хорошо", - резюмировала экстрасенс в общении с журналистами.

Ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.

Более того, из-за тяжелой болезни сильно изменилась внешность звезды "Моей прекрасной няни", но актриса продолжает проходить реабилитацию.

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