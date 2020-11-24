Дружина Олега Винника Таїсія Сватко вперше засвітилася на публіці після важкої хвороби

Співачка Таюне разом зі своїм чоловіком брали участь у новому ефірі шоу "Танці з зірками", пишуть Факти.

Так, Юрій Горбунов у своєму особистому мікроблозі Instagram опублікував спільне фото прямо з паркету танцювального шоу.

"Крутий вчора був півфінал. Спасибі всім", - підписав телеведучий знімок з Олегом Винником і його дружиною Таїсією Сватко.

"Все було круто, крім Дорна", " дійсно, це був крутий півфінал. Спасибі за такий цікавий і емоційний вечір", "дружина завжди поруч"," Таюне красуня"," найкращі"," Бомба"," дружину його не впізнала", - написали фанати в коментарях.

Варто відзначити, що Таїсія Сватко останній пост у своєму Instagram опублікувала ще п'ять тижнів тому, коли повідомила, що заразилася китайським вірусом. Після цього дівчина не з'являлася на публіці і навіть мовчала в соцмережах.

Тоді Таюне зізналася, що спершу не вірила в існування китайського вірусу, поки сама з ним не зіткнулася.

"Зник нюх і смак, температура перші чотири дні забрала всю силу, в тілі така крепатура, ніби я піднімала ввесь світ, виявили двостороннє запалення легень, на третій день зник голос, на четвертий повернувся, антибіотики, які я вживала в своєму житті і мене рятували, на цей раз викликали люту алергію на очі, суцільна сонливість, їжа - не цікаво, рухатись - не можу. Це був абсолютно незнайомий мені стан, який тиждень не давав мені нормально жити, на восьмий день стало легше, з кожним днем легше", - писала тоді співачка в своєму особистому Instagram.

Вона також закликала людей, які сумнівається щодо вірусу, берегти себе, щоб не повторити її долю.

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