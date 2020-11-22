Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут вернется на «Танці з зірками», чтобы стать ведущей балкона

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала несколько сторис о том, как проходит подгтовка к шоу. Сначала Фреймут записала сторис из машины, рассказав о своих переживаниях.

«Радостно возвращаться на «Танці з зірками». Сегодня мы с Олегом Винником поработаем для вас на балконе. Я никогда не была с ним в паре. Так интересно. Буду держать вас в курсе», - отметила телеведущая.

Позже в сети появился отрывок подготовки звезд к эфиру. Ольга и Олег сидели в одной из гриммерок проекта. У них в руках был сценарий, который они разбирали. На видео парочка громко смеялась. И даже строгая леди Фреймут не смогла сдержать эмоций. На ролике Ольга отметила, что у Винника прекрасное чувство юмора. Видно, что певец сумел растопить сердце «Снежной королевы».

Ранее мы писали, что зрители не обрадовались новости о том, что Ольга возвращается в шоу. Под постом в Инстаграм оставили массу негативных комментариев. Фреймут, тем временем, не устает поднимать тему хейта в социальных сетях. Она отмечает, что с этим явлением нужно бороться.

Напомним, что Ольга Фреймут поразила новыми откровениями после вылета из "Танців з зірками": "Сами себе судьи".

Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут тесно прижалась к мужу, Леся Никитюк не смогла скрыть эмоций.

Также Politeka писала, что возвращение Фреймут на "Танці з зірками" обернулось скандалом.