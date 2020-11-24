Жена Олега Винника Таисия Сватко впервые засветилась на публике после тяжелой болезни

Певица Таюне вместе со своим супругом участвовали в новом эфире шоу "Танці з зірками", пишут Факты.

Так, Юрий Горбунов в своем личном микроблоге Instagram опубликовал совместное фото прямо с паркета танцевального шоу.

"Крутой вчера был полуфинал. Спасибо всем", - подписал телеведущий снимок с Олегом Винником и его женой Таисией Сватко.

"Все было круто, кроме Дорна", "Действительно, это был крутой полуфинал. Спасибо за такой интересный и эмоциональный вечер", "Жена всегда рядом", "Таюне красотка", "Самые лучшие", "Бомба", "Жену его не узнала", - написали фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что Таисия Сватко последний пост в своем Instagram опубликовала еще пять недель назад, когда сообщила, что заразилась китайским вирусом. После этого девушка не появлялась на публике и даже молчала в соцсетях.

Тогда Таюне призналась, что сперва не верила в существование китайского вируса, пока сама с ним не столкнулась.

"Пропал нюх и вкус, температура первые четыре дня забрала всю силу, в теле такая крепатура, как будто я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали, на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда - не интересно, двигаться - не могу. Это было совершенно незнакомое мне состояние, которое неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче", - писала тогда певица в своем личном Instagram.

Она также призвала людей, которые сомневается насчет вируса, беречь себя, чтобы не повторить ее судьбу.

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