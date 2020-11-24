Українці будуть по-новим критеріям оплачувати податок на нерухомість

Про це пише Обозреватель.

Автори законопроекту пропонують при сплаті податку враховувати тільки вартість нерухомості, а не її площа.

Наприклад, за нинішніми правилами за квартиру в столиці в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомості в розмірі 708,4 грн. А за новими правилами - 2400 грн. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло знаходиться в центрі) за діючими правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами, які повинна затвердити Верховна Рада, вже 4000 грн.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок виходячи з вартості житла", - розкрив нюанси нардеп Данило Гетманцев.

Ставка податку буде на рівні 0,02% від оціночної вартості нерухомості, і від сплати цього податку будуть звільняти пенсіонерів, ветеранів, недієздатних, якщо ціна квартири до 300 мінімалок (у містах-мільйониках) і до 100 мінімалок у містах з населенням в 1 млн осіб. Для будинків-600 мінімалок у великих містах і 250 мінімалок – в містах з населенням до мільйона.

Аналітики впевнені, що через нові правила розмір податку з кожним роком буде тільки зростати. Згідно зі статистикою, Київ посів 11 місце в рейтингу міст з найвищим темпом зростання цін на житло в 2020 році. Але ситуація схожа і в інших українських містах.

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За інформацією журналістів, над впровадженням нового податку для простих українців задумалися в "Слузі народу".

Ініціатори введення нового податку очікують, що надходження можуть піти до місцевих бюджетів, і це нібито дозволить налагодити "контакт" центральної влади з регіонами.

Однак, як запевняють обізнані інсайдери, це поки на рівні ідеї, а для реалізації необхідний час.

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