Украинцы будут по-новым критериям оплачивать налог на недвижимость

Об этом пишет Обозреватель.

Авторы законопроекта предлагают при уплате налога учитывать только стоимость недвижимости, а не ее площадь.

Например, по нынешним правилам за квартиру в столице в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью в 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам, которые должна утвердить Верховная Рада, уже 4000 грн.

"К примеру, если у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – раскрыл нюансы нардеп Данил Гетманцев.

Ставка налога будет на уровне 0,02% от оценочной стоимости недвижимости, и от уплаты этого налога будут освобождать пенсионеров, ветеранов, недееспособных, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллиониках) и до 100 минималок в городах с населением в 1 млн человек. Для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до миллиона.

Аналитики уверены, что из-за новых правил размер налога ежегодно будет только расти. Согласно статистике, Киев занял 11 место в рейтинге городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году. Но ситуация похожая и в других украинских городах.

Ранее мы рассказывали, что Рада хочет повесить на украинцев новый налог.

По информации журналистов, над внедрением нового налога для простых украинцев задумались в "Слуге народа".

Инициаторы введения нового налога ожидают, что поступления могут пойти в местные бюджеты, и это якобы позволит наладить "контакт" центральной власти с регионами.

Однако, как уверяют осведомленные инсайдеры, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время.

Напомним, что Новый налог собрались повесить на украинцев

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