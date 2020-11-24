НБУ видав новий курс валют, долар і євро насіли на гривню: до яких цифр готуватися в обмінниках

Курс валют в Україні 24 листопада змусить гривню «рятуватися втечею», посилення позицій долара і євро налякають гравців.

Стодоларовий "американець" сьогодні мінімально підскочить, лише +1,41 пункт.

Основний удар по гривні припаде від євро, підступні плани якого не змінюються. Він "відкушує" від гривні відразу великими шматками, доказом чого є останні цифри, +12,87 пункту.

Курс валют 24 листопада буде таким:

100 доларів – 2836,94 грн;

100 євро - 3375,53 грн.

Нові умови повернення грошей з українських банків, з'явилася термінова Заява: «звернутися можна тільки…»

Фонд гарантування вкладів призупиняє прийом клієнтів у зв'язку з карантином.

Про це оголосила прес-служба ФГВФО. При цьому повідомляється, що українці все ще зможуть звертатися до Фонду за допомогою поштового зв'язку за адресою: вулиця Січових Стрільців, 17, місто Київ, 04053, а також електронною поштою: [email protected]

Крім того, зателефонувати на "гарячу лінію" фонду можна за телефонами:

0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України),

(044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).

Також бажаючі зможуть залишити письмові заяви в ящику для звернень, розташованому на 1 поверсі в приміщенні Фонду за адресою вул.Січових Стрільців, 17, місто Київ. При цьому вони повинні бути оформлені відповідно до всіх вимог.

Тарифи на газ різко зміняться вже в грудні, платити доведеться по-новому: що чекає українців в платіжках

У грудні українців чекає подорожчання газу, а також підготовка до переходу на нову абонплату.

Так, точна вартість газу на останній місяць року стане відома тільки в кінці листопада.

Тарифи на газ розраховуються з урахуванням його вартості на біржі. А беручи до уваги той факт, що в холоди споживання газу різко виростає не тільки в Україні, а й у всьому світі, можна припустити, що до лютого тарифи будуть тільки рости. Він може подорожчати на 20-30% до ціни від 8,8 до понад 10 грн за кубометр.

В Українській енергетичній біржі розповіли, що ціни на газ почнуть знижуватися не раніше лютого наступного року.

Також відомо, що Грудень стане останнім місяцем «Старої» абонплати на газ, так як з січня цей показник перерахують з урахуванням оновлених обсягів споживання. З початку 2021 року розмір абонплати буде вираховуватися з обсягу газу, використаного з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го.

В РНБО назвали можливі терміни вакцинації всього населення від китайського вірусу

У Раді національної безпеки заявили, що населення України може бути провакциноване від китайського вірусу до кінця 2021 року. Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

Щоб масове вакцинування пройшло успішно в Україні, потрібно провести роз'яснювальну кампанію про вакцинацію.

"Перед нами стоять завдання-спочатку забезпечити самою вакциною. Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року", – заявив він.

Представник РНБО констатував, що і в Україні, і в світі багато людей, які виступають проти вакцинації.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що вакцина допоможе покласти край пандемії вірусу.

Нагадавши, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.