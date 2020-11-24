НБУ выдал новый курс валют, доллар и евро насели на гривну: к каким цифрам готовиться в обменниках

Курс валют в Украине 24 ноября заставит гривну «спасаться бегством», усиление позиций доллара и евро напугают игроков.

Стодолларовый «американец» сегодня минимально подскочит, лишь +1,41 пункт.

Основной удар по гривне придется от евро, коварные планы которого не меняются. Он «откусывает» от гривны сразу большими кусками, доказательством чего являются последние цифры, +12,87 пункта.

Курс валют 24 ноября будет таким:

100 долларов – 2836,94 грн;

100 евро – 3375,53 грн.

Новые условия возврата денег из украинских банков, появилось срочное заявление: «обратиться можно только…»

Фонд гарантирования вкладов приостанавливает прием клиентов в связи с карантином.

Об этом объявила пресс-служба ФГВФЛ. При этом сообщается, что украинцы все еще смогут обращаться в Фонд при помощи почтовой связи по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17, город Киев, 04053, а также по электронной почте: [email protected]

Кроме того, позвонить на «Горячую линию» Фонда можно по телефонам:

0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины),

(044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).

Также желающие смогут оставить письменные заявления в ящике для обращений, расположенном на 1 этаже в помещении Фонда по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, город Киев. При этом они должны быть оформлены в соответствии со всеми требованиями.

Тарифы на газ резко изменятся уже в декабре, платить придется по-новому: что ждет украинцев в платежках

В декабре украинцев ждет подорожание газа, а также подготовка к переходу на новую абонплату.

Так, точная стоимость газа на последний месяц года станет известна только в конце ноября.

Тарифы на газ рассчитываются с учетом его стоимости на бирже. А принимая во внимание тот факт, что в холода потребления газа резко вырастает не только в Украине, но и во всем мире, можно предположить, что до февраля тарифы будут только расти. Он может подорожать на 20-30% до цены от 8,8 до более 10 грн за кубометр.

В Украинской энергетической бирже рассказали, что цены на газ начнут снижаться не раньше февраля следующего года.

Также известно, что декабрь станет последним месяцем «старой» абонплаты на газ, так как с января этот показатель пересчитают с учетом обновленных объемов потребления. С начала 2021 года размер абонплаты будет высчитываться из объема газа, использованного с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

В СНБО назвали возможные сроки вакцинации всего населения от китайского вируса

В Совете национальной безопасности заявили, что население Украины может быть провакцинировано от китайского вируса к концу 2021 года. Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести разъяснительную кампанию о вакцинации.

"Перед нами стоят задачи – сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года", – заявил он.

Представитель СНБО констатировал, что и в Украине, и в мире много людей, которые выступают против вакцинации.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вакцина поможет положить конец пандемии вируса.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.